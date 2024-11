Il trainer viola rassegna le sue dimissioni ma la società della Piana le respinge. Sotto esame i giocatori

GIOIA TAURO (RC) - Dal Torrione lascia la Gioiese ma la società viola respinge le sue dimissioni. Per il club della Piana poco c’entra l’allenatore con i risultati negativi prodotti fin qui nel massimo torneo dilettanti. Al contrario, sotto i riflettori della società, sono finiti i calciatori della rosa. Probabile quindi qualche nuovo innesto e qualche saluto “forzato”.



Questo il comunicato integrale della società:



“La società Nuova Gioiese comunica di aver respinto categoricamente le dimissioni del mister Dal Torrione, in quanto non responsabile del periodo negativo della squadra. La società stessa promette i dovuti interventi tecnici, nell’immediato o a dicembre, per sopperire alle lacune evidenziate e le stesse sono state frutto di problematiche extracalcistiche che hanno riguardato il nostro precampionato. Da adesso in poi tutti i giocatori saranno sotto esame e al momento dovuto verranno prese le opportune decisioni, dal primo all’ultimo giocatore.”