Una brutta Reggina non va oltre il pari nel derby calabrese contro il Sambiase: gli amaranto giocano bene solo i primi 20’ poi si sciolgono come neve al sole e subiscono il ritorno dei giallorossi. Al goal di Barranco dopo appena 120 secondi, risponde – come al solito – capitan Umbaca. 1-1 al Granillo e Reggina potenzialmente a -5 dalla vetta.

La Vibonese non ha, infatti, disputato il match contro l’Acireale a causa del violento temporale che si è abbattuto sulla città delle città delle cento campane. Rossoblù momentaneamente recuperati da Siracusa e Scafatese.

Gli aretusei non approfittano dello stop della truppa di Facciolo, pareggiando 1-1 a Favara contro una Castrum in serie positiva da sei partite e stabile al sesto posto. I campani si riscattano dopo la pesante sconfitta di Caltanissetta contro la Nissa, battendo 3-0 la Sancataldese: firme di Raffaele Vacca, Albadoro e Neglia.

Non reagisce il Locri di Ciccio Cozza, che perde per la terza giornata consecutiva: 1-0 della Nuova Igea Virtus griffato Maltese. Torna alla vittoria il Città di Sant’Agata, 3-1 alla Nissa. Nelle zone calde della classifica 1-1 tra Licata e Akragas e 0-0 tra Ragusa e Pompei - stesso risultato di Enna-Paternò.

La top 3 di LaC Sport

Gradino più alto del podio per un giocatore della sorpresa CastrumFavara. Sandro Baglione è uomo ovunque dei gialloblù e realizza il rigore del vantaggio favarese. Un punto importantissimo anche per la classifica delle nostre calabresi.

Una costante del nostro podio, capitano e uomo simbolo del Sambiase di mister Morelli. Francesco Umbaca segna il suo terzo goal stagionale nello stadio più importante del campionato e regala un punto favoloso ai suoi, ora in serie positiva da cinque partite.

Terzo posto per un attaccante esperto e navigato: Diego Albadoro è assoluto protagonista della vittoria della Scafatese contro la Sancataldese. Trasforma il rigore del 2-0 e gioca continuamente di sponda per i compagni.