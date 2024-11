Dal capitombolo interno della Vibonese alla gioia della Cittanovese. Passando dagli ultimi istanti di gara che hanno premiato la Palmese e affondato il Roccella

Vittime eccellenti e tanti gol. Fa parecchio rumore l’ultimo turno di Serie D. Nel giorno in cui torna a farsi sentire l’Ercolanese, nuovamente da sola in vetta alla classifica, le sorprese sono tante. E alcune clamorose. Come il capitombolo interno della Vibonese. Al Luigi Razza la squadra di Campilongo fa e disfa. Crea e distrugge. La Cittanovese ne approfitta e con un poker tutto sostanza porta via l’intera posta in palio. Si ferma anche la Nocerina. Ad un passo dal successo i molossi si fanno riacciuffare sul gong dalla Palmese. Il merito è tutto della squadra di Pellicori, mai doma. Ai rossoneri non basta la doppietta dell’ex Cosenza Cavallaro per sbancare il Lopresti dopo l’iniziale vantaggio di casa firmato De Lucia. Al 94’ è Le piane a ristabilire gli equilibri e dividere equamente la posta.

Allo stesso minuto di gioco a Roccella sfuma la possibilità di mettere in cassaforte un punto. Giampà, sempre più in bilico, beffato dalla Gelbison con il rigore concesso dall’arbitro e trasformato da Manzillo. Dura, invece solo 40’ la partita dell’Isola Capo Rizzuto sul campo della Sancataldese. Quattro i gol dei verdeamaranto e quinta sconfitta stagionale in sei partite per i crotonesi.