Grossa boccata d'ossigeno per il Locri che ieri pomeriggio, nel recupero della ventottesima giornata del campionato di Serie D (girone I), ha sconfitto la Nuova Igea Virtus per 2-1 trovando così tre punti fondamentali per la corsa salvezza. Provvidenziale Ficara, autore di una doppietta tra primo e secondo tempo. Gli ospiti accorciano le distanze con Imoh ma non basterà.

Una boccata d'ossigeno

Nel post partita, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, si è espresso il tecnico Umberto Scorrano consapevole dell'importanza di questa vittoria: «Una grande boccata d'ossigeno, anche perché noi era quasi vitale, inoltre siamo riusciti a tenere sotto una squadra importante e questi tre punti ci consentono di affrontare domenica uno scontro diretto delicatissimo». L'analisi sulla gara: «Devo dire che è stato un grande Locri, con i ragazzi che hanno interpretato la partita in maniera ottimale. Abbiamo fatto un grande primo tempo, poi nella ripresa alcuni giocatori mi hanno chiesto il cambio. Pelle, Fangwa e Ficara infatti hanno giocato con acciacchi e stretto i denti quindi eravamo risicati anche sotto questo aspetto, ma hanno retto finché hanno potuto.

Siamo riusciti a contenere bene gli attacchi avversari, i quali hanno fatto gol su palla inattiva». La strada è quella giusta: «L'obiettivo è cercare di fare più punti possibili e piazzarci in una posizione favorevole in vista di un ipotetico play out. Domenica intanto arriverà il Sant'Agata, una buona squadra e non deve ingannare l'ultimo posto in classifica. Noi dovremo avere il nostro solito atteggiamento e avere l'approccio delle ultime partite».