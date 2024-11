Serie D/ Hinterreggio a rischio

REGGIO CALABRIA - Mentre tra i dilettanti si avviano le grandi manovre per rafforzarsi, in Calabria c’è una società che rischia di sparire. E non una società qualsiasi. Ma una di quelle inserite ad inizio stagione tra le pretendenti al salto di categoria. Stiamo parlando dell’Hinterreggio. La squadra di Francesco Ferraro, dopo un avvio esaltante, ha inspiegabilmente e bruscamente frenato in campionato. Segno che qualcosa non andava. Ma c’era più di qualcosa. La certezza è arrivata nelle ultime ore. L’Hinterreggio sta per fallire. Dirigenza vecchia e nuova non ha trovato un punto d’incontro sui debiti. Il destino sembra segnato. Oggi è prevista un’altra riunione tra squadra, tecnico e dirigenti. Non è escluso che sia mister Ferraro che i giocatori a lui legati dicano basta. Tanti giocatori di peso chiederanno di andare via. Il primo potrebbe essere Lavrendi, seguito a ruota da Papasidero, Scoppetta, Gallon, Forgione, Corso e Filidoro.