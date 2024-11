I reggini vanno a Brolo. Rende, Montalto e Gioiese vanno a caccia del riscatto. Il Roccella è l’unica formazione calabrese che gioca in casa

REGGIO CALABRIA - Dopo il poker, l’Hinterreggio, cerca la cinquina nell’ottavo turno di serie D. La formazione di mister Ferraro proverà a farlo sul campo del Tiger Brolo. Una squadra ostica in un terreno ostico. Solo il Roccella, alla prima giornata, è riuscito a violarlo. La matricola reggina sarà l’unica formazione calabrese a poter contare sul calore del proprio pubblico in questa giornata. La formazione di mister Galati, reduce dall’entusiasmante successo contro il Montalto, ospita l’Agropoli, formazione con la quale condivide la sesta piazza in graduatoria generale. Cerca riscatto il Rende kappaò negli ultimi due appuntamenti del torneo.

La formazione biancorossa va a capo D’Orlando contro l’Orlandina. Altra squadra calabrese che cerca la svolta in campionato è la Gioiese, reduce da una settimana travagliata. La società viola spera che le dimissioni, date e poi rientrate di mister Dal Torrione, abbiano dato una scossa alla squadra. Non sta meglio il Montalto alla ricerca disperata di punti in trasferta contro il Neapolis.