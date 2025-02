Bastava poco, eppure nessuno se lo aspettava. Si riapre a sorpresa il girone I del campionato di Serie D. Il Siracusa, dopo aver battuto la Reggina nello scontro diretto, sembrava sempre più lanciato verso la promozione nel calcio professionistico.

Il calcio, però, è bello proprio perché non è una scienza esatta: ecco che, allora, a rovinare i piani degli aretusei irrompe l’Acireale, compagine in lotta nei bassifondi della classifica. I granata lottano e battono 2-1 la corazzata azzurra, grazie alla doppietta del solito Mokulu. Per il Siracusa provvisorio pareggio firmato da Suhs.

Passo falso inaspettato per la capolista, brava la Reggina ad approfittarne e a riaprire il campionato. Contro l’Enna gli amaranto non hanno alcun problema: 3-0 targato Porcino, Laaribi e Barranco.

Al terzo posto si conferma la Scafatese, sempre più in crescita nelle ultime settimane. Molinaro e Gagliardi stendono una Vibonese ferma al quinto posto. Bene il Sambiase, che ritorna alla vittoria nella delicata trasferta di Favara: Baglione risponde a Maitini, in extremis Costanzo regala tre punti preziosissimi ai suoi.

Situazione sempre più pericolosa per il Locri, sempre più giù in classifica: il Cavallo alato esce ancora con le ossa rotta al termine dei 90’, al Macrì passa il Pompei con il goal di Sepe.

La top 3 di LaC Sport

Il primo goal in campionato di Gino Costanzo è una grande gioia, per lui e per il Sambiase. Il numero 70 si accentra da sinistra e fa partire un bolide che lascia di sasso il Castrum Favara. Tre punti preziosi in chiave play-off che gli regalano la prima posizione nella nostra speciale classifica.

La sua doppietta riapre ufficialmente il campionato: Benjamin Mokulu si conferma bomber di categoria, stende la capolista e regala ai suoi tre punti vitali in chiave salvezza.

Medaglia di bronzo, infine, per un centrocampista finalmente tornato protagonista. L’arrivo di Trocini sulla panchina della Reggina gli ha riaffidato le chiavi della regia: dopo tante belle prestazioni ecco anche il primo goal per Momo Laaribi, un arcobaleno splendido che piega le mani al portiere ospite.