IlIlLa lenta agonia rossonera non accenna a dare segnali di miglioramento, anche il coriaceo Real Casalnuovo espugna il “M. Rende – 1° Maggio” di Castrovillari e porta a casa 3 punti importanti che confermano la bontà del progetto campano. Sostanziale la differenza tra le due compagini, quantomeno nella testa. Se qualche illusione nasceva dopo il pari interno contro la Vibonese, al seguente appuntamento ad Agrigento si è palesato quanto già tristemente noto e trovando conferma nella gara di oggi. Due reti sul groppone, entrambe realizzate nella prima frazione della gara.

Al 36’ Sosa e al 41’ Sarno su rigore chiudono ogni possibile “trattativa” atteso che, comunque, le reti sono state fortemente condizionate da evitabili errori individuali. Da un iniziale 3-5-2, mister Donato le ha tentate tutte, passando a gara in corsa a un più spavaldo 4-3-3 ma con attaccanti abulici nel collaborare tutto si è complicato.

In verità i rossoneri, oggi guidati da mister Giuseppe Donato dopo le dimissioni di Andrea Tricarico, con il cambio modulo, hanno anche tentato di contrastare gli avversari cercando di riaprire la contesa cedendo, però, di fronte alla maggior condizione tecno-tattica del team ospite di mister Licursi che ha badato al sodo gestendo senza rischiare.

E per ogni giornata in meno da giocare, l’ipotesi “innominabile” inizia a materializzarsi sempre più. Intanto bocche cucite, la società entra di sostanza in silenzio stampa (stranamente non totale) affidando qualche dichiarazione di circostanza al DS Molino.

Il tabellino

Castrovillari-Real Casalnuovo 0-2

CASTROVILLARI (4-3-3): Rugna; Dimitrov, Anzillotta (15' st Basile ), Cannino , Atteo; Abbenante, Izco (1' st Khoris ), Cosenza; Scognamiglio, Palma (7' st Azzaro ), Nicoletti (30' st Conti sv). A disp.:Patitucci, Candilio, Visciglia, Oproiescu, D'Amore. All.:Donato

REAL CASALNUOVO (4-3-3): Viola;Pica (41' st Comorani sv) , Dicorato (47' st Cannavaro sv), Pinna, Carnevale (45' st Ruggiero sv); Bucato, Susa, Sarno;Buchiccio (32' st Croce sv), Bonavita, Sgambati. A disp.:Rossi, Castellano, Morra, Pezzi, Deliguori. All.:Licursi

ARBITRO: Marin di Portogruaro 6

MARCATORI: 32' pt Susa (CASA), 36' pt Sarno (CASA rig.)

Ammoniti: Rugna (CAST), Dimitrov (CAST), Palma (CAST), Susa (CASA). Rec.:3' pt;