Termina in parità l’attesa gara nell’anticipo di oggi al “1° Maggio – M. Rende” di Castrovillari che ospitava i siciliani del Ragusa.

Risultato probabilmente amaro per i rossoneri che neanche oggi non si sono e non hanno regalato ai propri sostenitori la prima vittoria casalinga, più che vederlo “mezzo pieno” oggi il bicchiere è “mezzo vuoto” soprattutto per la sempre più preoccupante classifica. Con una gara in più, in attesa delle altre che si disputeranno domani, la sentenza del campo direbbe retrocessione diretta, la quint’ultima con una gara in meno è +8.

In verità, scevro da ogni condizionamento, oggi il vero protagonista è stato l’arbitro Jusufoski di Mestre che, pur essendo un navigato della categoria, nelle decisioni di oggi ha sollevato non pochi dubbi sulla propria direzione applicando un proprio metro di valutazione su opportunità similari.

Bizzarro come, ad esempio, lasci correre 2 falli di mano in area siciliana per poi decretare la massima punizione, al 45’, per il Ragusa per un fallo di mano del rossonero Abbenante palesemente sbilanciato dall’attaccante Romano con palla che carambola incolpevolmente sul braccio del difensore. Sul dischetto Rainero che non sbaglia la gratuita occasione facendo saltare, però, i nervi alla panchina del Castrovillari. A farne le spesse il rientrato ds Molino (3° rientro per quest’anno, in sostituzione di Arcidiacono dimessosi) a cui l’arbitro mostra il rosso.

Tra le proteste dei giocatori, intanto tutti negli spogliatoi per la fine della prima frazione.

La seconda offre un Castrovillari più determinato, quantomeno in agonismo e convinzione. La squadra di mister Tricarico tiene alto il proprio il baricentro attaccando gli ospiti nella propria trequarti.

L’inerzia della gara porta Izco a provarci dalla distanza per i padroni di casa, a cui replica e Di Grazia con un tiro a giro che sfiora il montante verticale. Patitucci neutralizza, al 70’, Tuccio, 2 minuti dopo capitan Cosenza, con un piazzato, sfiora la traversa. Azzaro, al 83’, tenta la conclusione da ascrivere negli annali ma Freddi si supera ed evita il peggio.

È il preludio alla rete del pari, un minuto dopo, minuto 39’, Khoris finalizza al meglio un assist dalla destra di Palma intervenendo sottoporta da opportunista, insaccando la palla del pari, prima rete personale dal suo arrivo. La rete rivitalizza il Castrovillari che cerca i 3 punti, prova addirittura a vincere la gara con il “tutti avanti” rischiando però di subire soprattutto con il siciliano Cardinale.

Pensieroso mister Tricarico che giudica positiva la prestazione, pur condizionata da un rigore, a suo giudizio, assegnato molto generosamente.

«Bisogna pensare ad andare avanti e voltare pagina: mi è piaciuto questo spirito combattivo della squadra nel trovare a tutti i costi il pareggio. Un eventuale risultato negativo sarebbe stato ingiusto. Già da domani si pensa alla gara di Trapani». E, prima di salutare, nella parte finale della conferenza stampa, a chi gli chiede del mercato, aggiunge «Ci potrebbero essere delle novità da parte della società, ci manca ancora qualcosa».

Aggiungendo una nota a margine, purtroppo, significativo il messaggio dei tifosi, chiamati a raccolta dalla società, che hanno preferito disertare l’appuntamento esponendo in curva un chiaro messaggio per quanto nella storia attuale di questa stagione.

Il tabellino

CASTROVILLARI (4-3-3): Patitucci;Visciglia (33' st Scognamiglio sv), Anzillotta (19' st Novello ), Aceto, Atteo;Abbenante, Izco, Cosenza; Palma, Azzaro (26' st Khorissv), Candilio (19' st Conti ). A disp.: Rugna, Cannino, Figliuzzi, D’Amore, Monaco. All. Tricarico

RAGUSA (4-3-3): Freddi; Manservigi, Ejjaki, Magrì, Porcaro; Di Grazia (30' st Garufi sv), Bamba, Cess (19' st Cardinale ); Vitelli, Romano (22' st Tuccio ), Rainero. A disp.: Grasso, Musso, Bamba, Gigante, Maltese. All.:Ignoffo

ARBITRO: Jusufoski di Mestre 6

MARCATORI: 45' pt Rainero (R rig.);39' st Khoris (C)

NOTE: Al 45'+1’ptespulso ilds Molino (C) per proteste.

Ammoniti: Azzaro (C), Visciglia (C), Donato (C), Di Grazia (R), Atteo (C).

Angoli:

Rec.:0' pt;5' st