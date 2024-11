Nella giornata numero 25 impegno proibitivo per i rossoneri del Pollino a caccia dell’impresa. Ardua trasferta per il Cittanova e stop forzato per il San Luca

Ancora un incontro rinviato nel campionato di Serie D e che riguarda sempre il Licata, al terzo turno di stop per via del covid. Questa volta a saltare è la gara fra il San Luca e la squadra agrigentina. E allora per la formazione di Cozza, che rimane la migliore delle calabresi, sono tre le partite da recuperare. I reggini torneranno in campo mercoledì a Rende in occasione del turno infrasettimanale. Domani, invece, si disputeranno regolarmente le altre otto partite di campionato e fra queste spicca il confronto del “Mimmo Rende” dove il Castrovillari riceve la capolista Acr Messina. Nel giro di pochi giorni i rossoneri passano dall’ultima della classe, il Roccella sconfitto mercoledì, alla capolista siciliana, che nella gara di andata vinse con il minimo scarto, ma fu messa in difficoltà dal Castrovillari, con tanto di rigore sbagliato da Corado. Servirà un’impresa, però la situazione di classifica impone alla squadra del Pollino di vincere ancora.

Trasferta impegnativa per il Cittanova: dopo aver perduto in casa del San Luca, i reggini di Pietro Infantino dovranno affrontare la quarta forza del campionato, vale a dire quell’Acireale che sembra essere in netta ripresa dopo l’avvento di Fabio De Sanzo. Per il Cittanova diventa fondamentale fare punti, avendo solo un margine di due lunghezze sulla zona play out.

Nel derby fra il Roccella e il Rende il pari serve praticamente a nulla. La formazione jonica deve solo vincere per provare ad alimentare qualche speranza di aggancio alla zona play out. Il Rende, da parte sua, soltanto vincendo può giocarsi qualche chance per la salvezza diretta, oltre a tenere a debita distanza quella penultima posizione che porta dritti in Eccellenza.