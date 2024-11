A cinque gare dalla fine del campionato di Serie D girone I, seguendo la scia delle indiscrezioni, sembrerebbe che, dopo la separazione con mister Boncore, la panchina del Castrovillari possa avere a breve un nuovo inquilino. Fonti accreditate riferiscono di un contatto con Luigi Carnevale, allenatore Uefa A, liberatosi nella stagione in corso dal settore tecnico del DGS PraiaTortora e prima ancora con l’importanza esperienza con le giovanile del Cosenza e con la Paolana in Eccellenza. Un approccio veloce tra le parti, in verità, c’è già stato, con il tecnico Carnevale disposto a sciogliere le riserve nella giornata odierna o, al massimo, entro domani.

Un peso specifico nella decisione lo avrà, chiaramente, anche l’aspetto futuro. A prescindere la categoria in cui il Castrovillari sarà impegnato è indubbio che lavorare solo per 5 gare con una situazione a dir poco difficilissima non sarà la spinta per accettare. Diversa potrebbe essere la motivazione per il tecnico se la chiamata stessa fosse ricondotta dalla società rossonera anche in ottica futura, iniziando già da ora a programmare, in questo caso si potrebbe avere la fumata bianca con mister Carnevale pronto a guidare la prima seduta già da martedì prossimo alla ripresa delle attività.

Un’ulteriore scommessa della società rossonera, quindi, che le tenta tutte per cercare di conquistare l’obiettivo minimo, la conquista dei play-out, distanti oggi 12 punti, praticamente 4 in più rispetto agli 8 che rappresentano la soglia massima. Fondamentale per il Castrovillari, ancora una volta, la sfida di domenica prossima al “M. Rende” contro l’altra pericolante San Luca di mister Renato Mancini, nel recente passato anche accostato ai rossoneri.