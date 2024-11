Disastro in terra campana per la formazione di Tricarico, le cinque reti dei padroni di casa mettono a nudo tutte le deficienze dei rossoneri. Il tecnico calabrese: «C'è poco da dire, è una brutta umiliazione»

Che sia un’annata nera era già evidente prim’ancora di dirigersi verso Portici ma i flebili e incoraggianti segnali di vita nelle ultime due gare alimentavano però speranze per una gara da andare necessariamente a punti. Al pari del miglior mago illusionista del pianeta, addirittura superandolo, il Castrovillari “prende e porta a casa” una cinquina, immaginando di partecipare a una di quelle tombolate che in questo periodo sono frequenti. Peccato che il gioco sia quello del calcio, la triste realtà della Serie D che ai piedi del Pollino, in un futuro prossimo, potrebbe restare un malinconico ricordo vivendo una lenta agonia.

Al San Ciro una gara senza storia sebbene la prima frazione si sia chiusa solo con il vantaggio minimo per i padroni di casa grazie alla realizzazione di Maione al 18’. Nella ripresa, imbarazzante prestazione dei rossoneri che ne imbarcano altre quattro, al 49’ Schiavi, 62’ e 64’ Maione e al 68’ chiude i conti Prisco.

Un amareggiato e deluso mister Andrea Tricarico: «C’è poco da dire, provo soltanto vergogna, per me è un’umiliazione brutta. Le partite si possono vincere e perdere anche 3, 4 a 0 ma una squadra che deve tentare di salvarsi ha uno spirito diverso, ha una cattiveria diversa, ha una rabbia diversa. Noi oggi completamente passivi, proprio niente, niente, niente. Con tutta la buona volontà, con tutto l’impegno ci sono delle difficoltà oggettive, ci sono errori e questo purtroppo sono i risultati bisogna essere realisti quando si fa una disamina per la nostra situazione. Urgente e prioritario intervenire sul mercato altrimenti così è proprio difficile, bisogna prendere qualcuno e tentare di salvarci. Dopo questa sconfitta brutta e pesante, credo che ci saranno sicuramente valutazioni in corso».

Risultato pesante che evidenzia quanto costi caro il ritardo nella programmazione tecnica e societaria che ora rende sempre più reale il pericolo di dover salutare la categoria anzitempo, sempre più pressante e presente il limbo sportivo che di rosso ne ha ben poco lasciando ampie praterie di nero.

Il tabellino

Portici-Castrovillari Calcio 5-0

PORTICI: A. De Luca, S. Pelliccia, G. Carullo, A. Marcucci (dal 28' st Di Prisco), P. Franzese, E. Zanoni, M. Sellaf, P. Schiavi (dal 32' st Selvaggio), V. Maione (dal 35' st Pinto), B. Umile (dal 20' st Turchet), M. Musto (dal 23' st Di Guida). A disposizione: L. Orefice, A. Gargiulo, Scognamiglio, I. Squerzanti. All: A. Ciaramella

CASTROVILLARI CALCIO: A. Rugna, G. Candilio, A. Olivieri, R. Anzillotta, A. Atteo, M. Jawara, R. Izco, C. Cosenza, J. Khoris, F. Azzaro, F. Scognamiglio. A disposizione: A. Aprile, V. Abbenante, S. Arrigucci, L. Andreassi, M. Figliuzzi, P. Marrone, F. Serafino, V. Basile, G. Novello. All: A. Tricarico

MARCATORI: 18' pt V. Maione (P), 4' st P. Schiavi (P), 17' st V. Maione (P), 19' st V. Maione (P), 23' st M. Di Prisco (P)