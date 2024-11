Primo successo stagionale per i rossoneri del Pollino che battono 3-1 i gialloblù. Vittoria e primo posto in classifica per il San Luca mentre il Rende blocca sul pari l'Acireale

Il Castrovillari cala il tris in casa del Lamezia Terme: è questo il risultato più importante della terza giornata del campionato di Serie D. I lupi del Pollino battono la squadra del presidente Saladini, inizialmente in vantaggio grazie al gol di Russo, con le reti di Rodi, Tripicchio e Perri. Tra le calabresi vince il San Luca che supera di misura l'Fc Messina: di Nikolic il gol dei 3 punti, che vale anche il primo posto in classifica in condominio con Portici, Cavese e Paternò. Buon punto in Sicilia per il Rende: i biancorossi costringono allo 0-0 l'Acireale.

Risultati terza giornata

Cavese-Santa Maria Cilento 1-0

Acireale-Rende 0-0

Città S. Agata-Sancataldese 2-0

Fc Lamezia-Castrovillari 1-3

Gelbison-Licata 1-1

Paternò-Troina 1-0

Portici-Biancavilla 2-0

Real Aversa-Giarre 1-0

San Luca-Fc Messina 1-0

Cittanova - Trapani (rinviata)

La classifica

Portici 9

San Luca 9

Cavese 9

Paternò 9

Gelbison 7

Città di Sant'Agata 6

Acireale 5

Santa Maria Cilento 4

Fc Lamezia Terme 4

Licata 4

Trapani* 3

Castrovillari 3

Biancavilla 3

Real Aversa* 3

FC Messina 1

Rende 1

Giarre* 0

Cittanovese* 0

Sancataldese 0

Troina -6

* una gara in meno