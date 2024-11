Il Lamezia Terme riparte in panchina da Salvatore Marra. Confermate le nostre indiscrezioni: è infatti il tecnico campano l’allenatore che la società gialloblù ha scelto per sostituire l’esonerato Leonardo Vanzetto. Marra, che in Calabria ha guidato in passato il Castrovillari, prenderà le redini di una squadra che al momento si trova a quota 9 punti in classifica, dopo sette giornate di campionato. I lametini, reduci dal ko casalingo contro il Siracusa, hanno già osservato il turno di riposo del girone d’andata e devono recuperare la gara contro Reggio Calabria. Il nuovo allenatore dell’ Fc Lamezia Terme sarà presentato domani a stampa e tifosi.

Il comunicato del club

FC Lamezia Terme comunica di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al sig. Salvatore Marra. Nato a Napoli, il 16 dicembre 1973, Marra, tra serie D e Lega Pro, ha in passato allenato Avellino, Nissa, Acireale, Arzanese, Aversa Normanna, Potenza, Acr Messina, Correggese, Castrovillari, Pianura, Puteolana. Il neo tecnico gialloblù, che oggi ha diretto il primo allenamento, sarà presentato domani (mercoledì 11 ottobre) alle 12 nella sala stampa dello stadio Guido D’Ippolito.