Tre punti preziosissimi per la compagine calabrese che si porta in sesta posizione a quota 16 puntiti. Ecco la cronaca della partita

Il Guido D’Ippolito apre le porte al Città di Sant’Agata, per la gara valevole per l’undicesima giornata di campionato del Girone I di Serie D. I padroni di casa sono reduci dal pareggio sul campo della Gioiese mentre la compagine siciliana è fresca di vittoria per 1-0 sull’Acireale, tra le mura amiche.

Alla guida della panchina lametina l’allenatore in seconda Neri in quanto Marra ha ottenuto un permesso per la giornata odierna.

Dopo 5 giri di lancette arriva la prima occasione per gli ospiti: conclusione di sinsitro di DiDominicoantonio che spedisce fuori di pochi metri. Dopo 2 minuti, i gialloblu guadagnano un calcio d’angolo: Terranova si incarica della battuta ma trova la pronta respinta di DiDominicoantonio. Al 20’ Carbonaro a tu per tu con Iovino non riesce a sfruttare al meglio l’occasione, il portiere ospite respinge dalla corta distanza. Negli ultimi 5’ del primo parziale, la partita si infiamma: al 40’ contropiede della compagine siciliana, lancio lungo di Capogna per Mincica che insacca la palla di sinistro incrociando sul palo opposto e firma la rete dell’1-0. Il vantaggio degli ospiti dura poco, dopo appena 1’ arriva la pronta risposta dei lametini: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, cross di Saraniti per Palermo che con un colpo di testa ristabilisce la parità. Al 43’ Carbonaro – su assist di Saraniti – tenta l’acrobazia ma spedisce fuori. Si va al riposo sullo 0-0.

La ripresa si apre con due sostituzioni per la compagine siciliana: Carrozzo per Nunzi e Marcellino per Di Dominicoantonio. Al 55’ raddoppio per i lametini con Carbonaro che insacca con potenza nell’angolino opposto. Al 60’ ospiti pericolosi con Carrozzo che prova a incrociare di destro sul palo opposto ma spedisce leggermente fuori. Dopo 5’ sono ancora i lametini a tenere le redini del gioco: Ievoli, con un tiro dal limite, mette la firma sul 3-1. Al 75’ Lamezia in 10: espulso Kosovan (subentrato a Saraniti al 23’st) per un presunto fallo sull’avversario.Nonostante l’inferiorità numerica, i padroni di casa riescono ad amministrare il vantaggio senza particolari difficoltà. Nel quarto dei 5’ di recupero, Bonanno dalla tre quarti, con un gran tiro, sigla la rete del 4-1.

Tre punti preziosissimi per la compagine lametina che si porta in sesta posizione a quota 16 puntiti.

Prossimo impegno per i gialloblù, domenica 5 novembre sul campo del Ragusa.

Il tabellino

F.C Lamezia Terme: Bufano, Serra, Mirabelli, Pinna, Dragà (Di Martino 46’st), Lo Cocco, Chironi, Palermo (Mengoli 8’st), Carbonaro (Bonanno 31’st), Terranova (Ziello 35’st), Saraniti (Kosovan 23’st). A disp: De Luca, Marchetti, Novello, Garofalo, Ziello. All. Neri

Città di Sant’Agata: Iovino, D’Amore, Squillace, Esposito (Sellitti 26’st), Falla, Nagy, Capogna (Aquino 11’st), Nunzi (Carrozzo 1’st), Di Domenicoantonio (Marcellino 1’st), Saverino (Lo Grande 27’st), Mincica. A disp: Bottino, Sulis, Cavalli, Capitano,.All. Facciollo

Arbitro: Mascolo da Castellamare Stabia (assistenti: Santoriello da Nocera Inferiore, De Rosa da Napoli).

Marcatori: Mincica (40’pt), Palermo (41’pt), Carbonaro (10’st), Mengoli (20’st),Bonanno (49’st).