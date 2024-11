Nulla da fare per il Lamezia Terme battuto dal Trapani, a sua volta atteso domenica prossima dai reggini di Mancini per l’ultimo atto

Sorride la Calabria di Serie D, e non solo, perché il San Luca evita la retrocessione. Missione compiuta per i giallorossi reggini, in grado di piegare il Paternò per 2-0, grazie alle reti di Ariel Reinero su rigore e di Maesano.

Per la formazione del presidente Giampaolo sarà ancora Serie D e la permanenza in categoria del San Luca produrrà effetti benefici a catena nei tornei dilettantistici calabresi, dove ci sarà la possibilità di una promozione in più. Nell’altra sfida di play out, netta affermazione del Ragusa per 6-0 sul Real Aversa.

Per quanto riguarda i play off, il Lamezia Terme anche quest’anno esce di scena al primo turno: a Trapani bisognava vincere per approdare alla finale, ma a due minuti dalla fine di una gara generosa per i gialloblù, ecco la rete di Mascari per l’1-0 dei siciliani, i quali domenica prossima si recheranno a Locri per sfidare la squadra di Mancini. Nel match di play off contro il Licata, ennesima impresa degli amaranto, autori di una stagione indimenticabile. Il risultato conclusivo di 1-0, gol di Larosa, consente al Locri di approdare alla finale che disputerà, pertanto, fra le mura amiche.