Dimenticare le due sconfitte consecutive è questo l'obiettivo degli amaranto di Scorrano contro i siciliani che lottano in fondo alla classifica. La sfida è in programma domenica 6 ottobre con fischio d'inizio alle ore 15.00

A Locri, per la quinta giornata del girone I di Serie D, arriva la Nissa, club storico per il calcio siciliano e team con voglia di riscatto. I siciliani hanno iniziato il torneo con tre pareggi e una sconfitta e questa trasferta, la seconda in Calabria, vorrebbero portasse altrettanta fortuna. La sfida del "Macrì" è in programma per domani pomeriggio, domenica 6 ottobre, con fischio d'inizio in programma alle ore 15.00.

I ragazzi di Terranova tornano in serie D dopo una rinascita societaria e una scalata di categorie. Di fronte troveranno un Locri che non si limita a giocare bene solo in casa e che ha fame di punti. Due sconfitte di fila rendono gli amaranto capaci di capire cosa comporti un errore sotto rete, come si possa ribaltare la sorte di una partita in pochi secondi e come si possa perdere un punto negli ultimi minuti di recupero. Il motto è già cambiato in casa Locri e guarda a cogliere l’attimo.

Alle 15 di domenica sarà bel tempo ma anche l’ora di recuperare qualche pezzo mancante. Intanto Scorrano ha trovato una squadra nuova, equilibrata tra le fasce, fatta di velocità e guizzo. Serve un Ficara al top per essere repentini e pungenti, con Pelle o Reis a fornire le alternative conclusive. Il centrocampo è ancora privo di Basit ma l’esperienza di Larosa lo rende saldo. Qui il tecnico vi affiancherà il giovane più adatto alle manovre tattiche dell’avversario.

I compagni di reparto di capitan Aquino sono più o meno gli stessi, anche se Scorrano ha saputo stupire creando, anche qui, un’alternativa quando ha fatto esordire Yakubiv. La gara non sarà semplice per nessuna delle contendenti e lo studio sul campo, come l’episodio, avranno la meglio in ordine al risultato.