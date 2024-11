Tre punti per il Locri dopo dieci giornate dall’unica vittoria conquistata in campionato. Una gara dal potenziale tecnico, con un Locri finalmente protagonista, scivola sui piani del nervosismo e della polemica. Così dopo un quarto d’ora di gioco cambia anche l’assetto tattico a causa di due espulsioni, una per parte. Il Locri fa le veci di padrone di casa e propone Cuzzilla al 5’ con la vigilanza di capitan Cipolla, Diakhate in conclusione dalla distanza al 7’ e di testa un minuto più tardi, facendo da preludio alla personale di Bova che impegna Sorrentino direttamente dalla bandierina. L‘Akragas lo emula al 20’ ed è la prima vera incursione esterna, seguita poi dalla discesa di Trombino sul settore di sinistra al 23’.

La ripresa è concreta proiezione delle fatture precedenti e Marsico lo dimostra dopo quattro giri di lancetta, dialogando con Bova e sbloccando il risultato a favore del Locri. Pronta la risposta sicula con Di Mauro che calcia alto. Al 9’ è ancora Locri ma soprattutto ancora Marsico, il neo acquisto argentino, che elude i controlli della trequarti e conclude a rete. Al 12’ Lanziani si impone su Trombino, il Locri non si accontenta e Bova si invola in solitaria per timbrare la terza firma amaranto. La standing ovation però è di Pappalardo che sfoggia il tiro della domenica e chiude i conti sul 4-0.

Il tabellino

AC LOCRI 1909 – AKRAGAS 2018 SRL 4-0

LOCRI (4-3-1-2): Lanziani; Di Venosa (43’st Coluccio), Aquino, D Aquino V., Comito; Pasqualino, Diakhate, Cuzzilla (34’st Moreira); Bova; Marsico (40’st Rizzo), Catalano (21’st Pappalardo). A disp. Spagnulo, Morrone, Bruzzese, Greco, Ouattara. All. Panarello

AKRAGAS (4-4-2): Sorrentino; Rechichi, Cipolla, Rossi (8’st Mannina), Di Mauro (34’st Bruno); Sanseverino (8’St Marrale), Llma (17’st Puglisi), Scandurra (1’st Baio); Leuca, Trombino. A disp. Busà, Perez, Di Stefano, Sinatra. All. Coppa.

ARBITRO: Pascuccio di Ariano Irpino (Ceci e De Lucia di Frosinone)

MARCATORI: 4’st Marsico, 9’st Marsico, 15’st Bova, 40’st Pappalardo.

NOTE: terreno in ottime condizioni, spettatori quattrocento circa. Ammoniti: Cuzzilla, Di Venosa, Pasqualino, Pappalardo, Di Mauro. Espulsi: Aquino V., Leuca, Marrale (doppia ammonizione). Espulsi dalla panchina Panarello, Tropea e Spagnulo. Angoli: 3-1. Recupero: 4’- 5’.