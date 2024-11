La gara valida per la nona giornata del girone I è in programma oggi pomeriggio alle ore 14.30, allo stadio Bruccoleri di Favara

È stata una settimana di calcoli per il Locri di Ciccio Cozza e il suo team, perché l’infrasettimanale porta sempre un riordino organizzativo. Per la squadra del cavallo alato si tratta di due trasferte consecutive, la prima svolta in Campania contro il Pompei, con il resoconto di un punto in cascina, e la seconda da giocare tra poche ora in provincia di Agrigento.

Appuntamento oggi pomeriggio alle 14:30 al Bruccoleri di Favara dove un agguerrito Castrumfavara vorrà, a sua volta, trovare la strategia per muovere una classifica che lo vede a 9 punti. Due vittorie e tre pareggi, con otto gol all’attivo: è questo il biglietto da visita dei ragazzi di Infantino.

I numeri sono anche inferiori rispetto alla qualità dell’avversario, nuovo ma non inesperto, con atleti come gli ex Romero e Ouattara oltre al portiere Scuffia. Lo stesso tecnico Pietro Infantino conosce le realtà calcistiche calabresi e siciliane e lavora da esperto della categoria. Sarà interessante il suo confronto con Ciccio Cozza ed è atteso il gioco reciproco di lettura della gara e dell’avversario.

Il Locri è in fase di recupero, grazie ad una striscia positiva di sette punti in tre gare. È anche in un momento di consapevolezza in quanto conosce il proprio potenziale e questo comincia ad essere vario grazie ai recuperi fisici ultimati. Per la partita valida come nona giornata del torneo, la Can D ha designato il fischietto di Mantova Andrea Copelli.