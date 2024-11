Il match valido per la 31esima giornata è in programma domenica 17 marzo, con fischio d'inizio fissato alle ore 15.00. Ad arbitrare l'incontro è stato designato Vincenzo D'Ambrosio Giordano di Collegno

Locri, è ora di invertire la rotta. L’appello si rinnova e diventa un auspicio, ricalcando l’andamento del girone d’andata, diventato più lineare proprio dopo aver incontrato i siculi di Agrigento. Questa volta la gara ha lanciato e lasciato degli input importanti perché, in uno stato psicologicamente povero di risultati e quindi anche di ritorno di soddisfazioni, passare in vantaggio in casa dell’Akragas significa qualcosa in termini di presenza scenica.

Il Locri non è riuscito a contenere la reazione casalinga nella scorsa trasferta, non è riuscito a mantenere un vantaggio prezioso ma non ha mancato di rendersi ancora pericoloso. È evidente invece lo sforzo di adattamento difensivo che gli atleti della rosa di Panarello, e il tecnico stesso, stanno facendo per ottemperare agli infortuni prima e alle partenze subito dopo. Un dato che non si può trascurare se la linea difensiva è costretta a cambiare di settimana in settimana.

In merito, poi, non sembrano esserci soluzioni di mercato all’orizzonte. Per il tecnico amaranto, però, non ci sono neppure alibi che possano frapporsi tra le prestazioni e i numeri. Il Locri dirigenziale e lo staff tecnico non ammettono mediazioni, semplicemente perché ritengono il gruppo capace di esprimersi e di ambire a risultati migliori. Intanto sono sfumate diverse e allettanti occasioni di agganciare chi precede gli amaranto in classifica. Adesso ci sono sei punti di distanza, per esempio, solo dalla Sancataldese.

Prossimo avversario, e ritorniamo al punto, è il Real Casalnuovo. Questa formazione ha dimostrato di saper risalire la china e in diverse occasioni anche di saper difendere il proprio orgoglio. Non è la squadra del girone d’andata e le sue tredici vittorie ne avvalorano la tesi. Con la punta dello scarpino nella zona play off, la formazione campana appare quadrata e compatta. Giocano a favore del Locri i numeri che l’avversario ha in ordine alle trasferte, ovvero sette sconfitte e quattro successi. Il Real Casalnuvo ha alle spalle un pareggio casalingo, una sconfitta ad Agrigento ma, ancora a ritroso, la vittoria sulla Vibonese.

Il match tra il Locri e il Real Casalnuovo è in programma domenica 17 marzo, con fischio d'inizio fissato alle ore 15.00. Ad arbitrare l'incontro valido per la 31esima giornata del girone I del campionato di Serie D è stato designato il signor Vincenzo D'Ambrosio Giordano di Collegno, coadiuvato da Selleri e Pascali entrambi della sezione di Bologna.