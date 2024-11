Vittoria non troppo facile per il Locri che, prima della sosta, respira con tre punti a suon di Marsico. Una gara dai due volti quella tra Locri e Canicattì, con gli agrigentini pronti ad alimentare interruzioni di gioco, spezzettando tutto l’andamento tattico-agonistico della prima frazione. La ripresa, su una nuova parità acquisita, riserva giocate più solide dal punto di vista delle costruzioni e più fluide dal lato tecnico.

In ordine, dopo 3’ il Canicattì guadagna il vantaggio con Sidibe, il quale prima beffa Comito e poi conclude indisturbato a rete. Questo vantaggio è d’impatto per i padroni di casa che per mezz’ora rimangono quasi schiacciati in area con gli avversari galvanizzati nelle ripartenze. Bisogna aspettare il 36’ sul cronometro per vedere il Locri concretizzare il pari. L’azione è lunga e ricercata, Bova la porta sul fondo e Cuzzilla ne segna l’ultimo segmento, quello che conduce la palla verso i piedi di Marsico. Fronte porta, il bomber argentino non sbaglia. Il Canicattì non sta a guardare ma Lanziani gioca spesso d’anticipo e costantemente di prontezza. La memoria del pubblico non potrà dimenticare il doppio salvataggio che lo stesso portiere sfoggerà nel prossimo recupero quello di fine gara, mandando Raimondi a mani vuote. Infatti il Locri perviene al vantaggio al 24’ della ripresa, su calcio di rigore trasformato da Marsico. Il bomber di casa Locri insacca la quinta rete in tre gare, quattro quelle giocate in tutto, e diventa il rifinitore che mancava per dare un senso alle azioni impostate.

Il tabellino

AC LOCRI 1909 – CANICATTÌ 2-1

LOCRI (4-3-3): Lanziani; Di Venosa (30’ st Bruzzese) Aquino, Greco Comito (1’ st Pasqualino);

Morrone (17’ st Catalano), Diakhate, Bova; Pappalardo, Marsico, Cuzzilla. In panchina: Spagnulo,

Mari, Coluccio. Ouattara, Rizzo. Moreira. Allenatore: Panarello

CANICATTÌ (5-3-2): Scuffia; Amenta, Raimondi, Messina (19’ st Frangiamone) Tedesco;

Viglianisi, Diaz, Tempesta (17’ st D’Onofrio); Sidibe, Catania. In panchina: Testagrossa, Cavriglia,

Salvia, Tavella. Allenatore: Pidatella

ARBITRO: Giannì di Ravenna (Selleri di Bologna e Cavallari di Ravenna).

MARCATORI: 3’pt Sidibe (C), 36’pt Marsico (L), 24’ st Marsico (L) su rig.

NOTE: terreno in ottime condizioni, spettatori quattrocento circa. Ammoniti: Catalano, Greco per il Locri; Viglianisi e Tedesco per il Canicattì.

Ammonito in panchina mister Panarello.

Angoli: 2-3.

Recupero: 3’- 5’ .