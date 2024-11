Si è aperta ieri quella che potrebbe essere la settimana delle novità per l’Ac Locri 1909. Nelle prossime ore, infatti, è attesa la carrellata dei nomi che andranno a creare la nuova identità amaranto. Intanto l’ufficio stampa della società ha prontamente riferito che, durante una riunione interna, il gruppo dirigenziale locrese ha votato a favore della presidenza di Cesare Polifroni e della carica di vice per Domenico Catanzariti. In società invece sono annoverati Giuseppe Bartolo, Baldo Bartone e Andrea Congiusta.

Adesso sarà la volta dello staff tecnico, già prescelto nei ruoli del direttore generale e direttore sportivo che verranno annunciati in queste ore. Sono allettanti le premesse fatte in sede di conferenza stampa, rimbalzando l’idea certa di un allenatore fuori dal panorama dilettantistico. Cosa che, a rifletterci bene, ha mandato in tilt ogni pronostico pensando a un Dg e a un Ds affini dal punto di vista lavorativo. L’allenatore sarà l’ultima citazione prima del gran finale di mercato. Sì perché l’Ac Locri è già a lavoro per cavalcare il mercato nel suo momento migliore, trattenendo al massimo qualche giovane di proprietà.