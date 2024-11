I giallorossi falliscono un calcio di rigore con Pelle che si fa ipnotizzare da Colella. Passa il Locri che chiude il primo tempo in vantaggio grazie alla rete di Larosa e chiude il match e la pratica salvezza con il raddoppio firmato Marin

Anche nella prossima stagione il Locri giocherà in Serie D. La certezza dopo il derby play out conto il San Luca vinto oggi pomeriggio dalla squadra del cavallo alato sul campo della formazione giallorossa.

Per il San Luca una mattinata abbastanza movimentata a causa di una presunta intossicazione alimentare che ha costretto 7 calciatori giallorossi a ricorrere alle cure dell’ospedale di Locri.

La sfida del “Corrado Alvaro”, giocata a porte chiuse, inizia con le due squadre impegnate nella più consueta fase di studio. Il match potrebbe sbloccarsi a favore del San Luca al 23’ ma dal dischetto Pelle si lascia ipnotizzare da Colella. Bravo il portiere amaranto a parare il penalty. I padroni di casa accusano il colpo e concedono maggiori spazi agli avversari che al 38’ si procurano anche loro un calcio di rigore. Nell’occasione Larosa è bravo a trasformare, il pallone calciato dal giocatore locrese si insacca alla destra del portiere giallorosso. Il primo tempo si chiude con il Locri in vantaggio.

Nella ripresa la sfida scorre con il San Luca che cerca la strada giusta per trovare il gol del pari, il Locri è bravo però a chiudere tutti gli spazi. Il cronometro scorre fino al 90esimo con il risultato che vede sempre gli ospiti sull’1-0. Il raddoppio del Locri al quarto dei sei minuti di recupero con Marin. È il gol del definitivo 0-2. Il Locri si salva, per il San Luca, invece, arriva la retrocessione in Eccellenza.