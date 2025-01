Gli amaranto ospiteranno i siciliani che attualmente occuppano il penultimo posto in classifica. In palio ci sono punti pesanti in chiave salvezza. Attesi gli esordi degli ultimi acquisti e l’estrazione dello scooter

Domenica il Macrì di Locri aprirà il sipario – prima della sfida valida per la 19esima giornata del torneo di Serie D – con la festa della tanto attesa estrazione di uno scooter. È una delle iniziative del presidente Polifroni, per dare doppia chance ai biglietti d’ingresso allo stadio venduti in questi mesi. È la prima gara casalinga del nuovo anno solare e sancirà il primo doppio esito di Zito. Il neo tecnico finora ha ottenuto una vittoria, poi una sconfitta e domenica scorsa un pareggio.

Ma non è un toto Zito quello che rende appetibile la prima gara casalinga del 2025. In realtà potrebbe essere la curiosità di vedere all’opera, e collocati in campo, i nuovi amaranto. Stop di un altro turno per Kremenovic ma esordio già avvenuto per Emmanouil e Fangwa. Alla corte del Locri è arrivato anche Carnovale, il giovanissimo e promettente versatile della squadra. Non resta che apprezzarli insieme al grande ritorno di Pantano in difesa. Questo reparto avrà un bel lavoro da fare di fronte al prossimo avversario.

Gioca infatti sull’onda della forza di squadra il Licata, in festa dopo un euro gol firmato De Pace oltre a quello del già apprezzato Minacori. Una vittoria fatta di carattere contro la Sancataldese e un nome che equivale ad un ex, ovvero Furina, sono il biglietto da visita della formazione siciliana.

È una compagine che non può essere sottovalutata perché la trasferta di Agrigento ha insegnato e confermato che la classifica non conta quando la palla è in gioco. Il Licata occupa la penultima posizione e proprio per questo avrà grande voglia di emergere. Il Locri fondamentalmente è ad un punto dalla cifra che condanna la prima squadra dentro la griglia play out ma continua a muovere qualche posizione in quella zona purgatorio che finisce a quota trentatré, ovvero i punti che ha la Vibonese che attualmente è nell’ultima posizione play off. Al Macrì di Locri fischierà l’arbitro Ferruzzi di Albano Laziale.