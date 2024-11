Tre punti tutti amaranto, nello stile e nello spirito. Finisce 2-1 tra Locri e Sancataldese dopo un esaltante capovolgimento del risultato. Era l’ultima gara da gustare in diretta attraverso i canali ufficiali della squadra, la penultima davanti al pubblico amico e la quartultima della fase regolare del torneo. Il Locri ha approfittato della sosta per ritrovarsi e rivedere alcune dinamiche interne, soprattutto dal punto di vista dell’approccio. Lo scontro tra le due P, Panarello e Passiatore, era comunque tessuta sul filo di esigenze incombenti che richiamano in causa la salvezza e i play out, le distanze numeriche da tenere sotto controllo e le chance di uscirne il prima possibile.

Primo tempo

In cronaca, è subito il Locri a farsi annotare perché prima si impone in area con Costa, a pochi secondi dal fischio d’inizio, poi ritorna ad esprimersi ma lo fa dalla distanza. È il 12’ e Chiricosta manda oltre la traversa. Le sorti si ribaltano e ad andare in vantaggio sono proprio i siciliani, al 22’, con Samake ad aprire la prospettiva della porta in favore di Varela, lanciato all’uno contro uno con Colella. La frazione continua all’insegna di un Locri fluido che pecca nei pressi dello specchio e una Sancataldese che, seppur contratta, riesce ad insaccare la sfera e a non laurearsi sprecona. Per rivedere un Locri davvero pericoloso bisogna aspettare il 40’ e il tiro con cui Larosa costringe Dolenti a sdraiarsi. Waldmann concede un minuto di recupero e, in quello, un atterramento in area amaranto concede a Larosa l’opportunità del penalty. Al 46’ è 1-1.

Secondo tempo

La ripresa è un nuovo momento dinamico per il Locri che esordisce con la conclusione di Leveque e la rovesciata di Costa, soluzioni che richiamano l’intervento di Dolenti. La gara continua nel secondo tempo con le costruzioni casalinghe firmate Leveque e Costa nel primo quarto d’ora; con Varela a rispondere pericolosamente alle soglie della mezz’ora e con il sussulto di Marsico. Il bomber locrese supera tutti al 32’ firmando il vantaggio casalingo. Risuonano ancora vive le parole di Pipicella alla vigilia della gara contro la Sancataldese. “Non temiamo il play out, né in casa né fuori dalle nostre mura, ma abbiamo bisogno di fiducia”.

Il tabellino

Locri-Sancataldese 2-1

Locri (4-3-3): Colella 6.5, Lucà 7, Aquino 6 (28’ st Pasqualino sv), Larosa 8, Chiricosta 6, Morrone 6.5, Marin 6 (1’ st Cuzzilla 6) De Leonardis 6 (16’ st Martino 6.5), Pipicella 6.5 (10’ st Marsico 7.5), Leveque 7, Costa 6.5. A disp: Lanziani, Festa, Coluccio, Turrisi, Comito. All. Panarello 7

Sancataldese (4-4-2): Dolenti 8, Scalia 5.5 (40’ st Policano 4), Samake 5.5, Duli 5.5, Parisi 6 (32’ st Calabrese sv), Giuffrida 5.5 (15’ st Dampha 5.5), Durmush 5.5 (29’ st Catalano sv), Lo Nigro 5, Varela 6, Correnti 5.5, Siino 6 (1’ st Mazza 5). A disp: Maravigna, Papotto, Terrana, Petracca. All. Passiatore 5.5

Marcatori: 20’ pt Varela (S); 48’ pt Larosa -rig-, 32’ st Marsico (L)

Ammoniti: Marin, De Leonardis, Costa, Lanziani (L); Lo Nigro (S)

Espulso: Policano 49’ st per gioco violento

Arbitro: Waldmann di Frosinone Assitenti: Cattaneo di Monza e Gookooluk di Civitavecchia

Note: rec: 1’ pt, 7’ st. Ang: 12-2.