Nel turno infrasettimanale gli amaranto vogliono il bissare il successo casalingo con il Siracusa. Per il tecnico ampia disponibilità di scelta e una condizione atletica in netto miglioramento

Domani torna in campo il Locri, come tutto il girone, in un turno infrasettimanale. Gli amaranto saranno di scena a Pompei, tre punti sotto e con quattro sconfitte a carico. Lo stato d’animo amaranto invece è positivo sia per le due vittorie che per la salute fisica. Recuperato Romano, quasi pronto anche Alessio Pipicella, nel Locri sembra esserci l’imbarazzo della scelta.

Cozza però non si perde tra dubbi del genere e in conferenza stampa fa riferimento ad un gruppo che lavora e risponde bene poi, sul campo, la domenica. Adesso il tecnico potrà scoprire anche la reazione settimanale di una squadra che, oltre al buon gioco, si distingue per una condizione atletica senza affanni.

Il prof. Saverio Rigitano, sul cui curriculum presto comparirà anche la sua adesione ai corsi di Coverciano, confessa come ci sia “gamba” per novanta minuti e come questa sia il frutto di un lavoro oculato di preparazione ma anche quotidiano di miglioramento. A Pompei sarà una prova importante, soprattutto per chi potrebbe essere avvicendato, semmai Cozza volesse variare. Arbitrerà Giordano di Matera.