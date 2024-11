Dopo le ultime deludenti prestazioni in campionato il club cosentino ha deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore. Al suo posto Altomare?

MONTALTO UFFUGO (CS) - Cambio di guida tecnica in Serie D al Montalto. La dirigenza del club calabrese volta pagina. Deludente l'avventura in panchina di mister Marco Nappi. Al suo posto, si vocifera negli ambienti biancoazzuri, in arrivo l'ex centrocampista del Cosenza, Luca Altomare.