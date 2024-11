Se la notizia dovesse essere confermata, per la Gioiese di Franco Viola potrebbero quindi arrivare i tre punti a tavolino

GIOIA TAURO (RC) - La notizia arriva da Noto ma fa contenti i tifosi della Gioiese. La formazione siciliana ha fatto sapere, attraverso un comunicato ufficiale, che domenica non si presenterà a Gioia Tauro per la 13^ giornata di campionato. Nella nota diramata dal club amaranto si spega che tale decisione è arrivata "a causa degli impegni disattesi da parte di chi aveva promesso contributi e sostegni economici alla società granata". In casa viola si prospettano quindi i tre punti a tavolino.