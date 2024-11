Ma la sfida più interessante è il derby tutto cosentino tra Montalto e Rende

GIOIA TAURO (RC) - Il Noto partirà regolarmente per Gioia Tauro. Dopo la clamorosa protesta e nonostante le difficoltà economiche, la società ha allestito la trasferta calabrese per evitare di complicare ulteriormente le cose. Non presentandosi domenica in campo, infatti, il Noto avrebbe perso la partita a tavolino e subito un punto di penalizzazione in classifica. Situazione che farà scontento qualche tifoso della Gioiese, ma rasserena tutto il movimento calcistico di Serie D, compresa la società pianigiana, pronta a dare battaglia. Nella 13^ giornata del massimo torneo dilettanti fari puntati, però, sul derby tutto calabrese e tutto cosentino tra Montalto e Rende. La formazione di Altomare, rinvigorita dal successo d’ufficio domenica scorsa a Capo D’Orlando, punta sul fattore sorpresa per bloccare i cugini biancorossi reduci da cinque risultati utili di fila. Un ruolino di marcia che ha permesso ai giocatori silani di superare anche l’Hinterreggio in classifica. I reggini cercano i tre punti a domicilio sul campo della giovanissima Leonfortese. Operazione sorpasso per il Roccella impegnato sul manto erboso del Neapolis.