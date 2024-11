Un terzo del campionato se ne va, i primi bilanci sono archiviati, non ci resta che gustarci il piatto forte della dodicesima giornata del Girone I di Serie D. Vibonese-Reggina è una sfida per cuori forti, tra due squadre che arrivano al derby con sensazioni e sentimenti contrapposti.

La Vibonese si presenta senza particolari pressioni, se non quella di stupire ancora e confermare la vetta, la Reggina deve invece riscattare una prima parte di stagione sottotono che, però, non ha ancora compromesso le sue ambizioni. Il ritorno in panchina di Trocini può dare, in tal senso, nuovi impulsi a una squadra che ha bisogno di una scossa.

Le due contendenti, nel frattempo, sperano in un aiutino da parte di un’altra conterranea: il Locri di Ciccio Cozza. Gli amaranto vengono da tre sconfitte consecutive, ma in casa contro la Scafatese hanno una ghiotta opportunità per rilanciarsi.

Match casalingo anche per il Sambiase, che vuole proseguire la serie positiva di risultati: al D’Ippolito arriva il Città di Sant’Agata.

Vuole approfittare infine del turno favorevole il Siracusa, che attende al De Simone il Licata.

Il programma della dodicesima giornata

Akragas-Enna

Pompei-Nuova Igea Virtus

Locri-Scafatese

Nissa-Ragusa

Paternò-Acireale

Sambiase-Sant’Agata

Sancataldese-Castrum Favara

Siracusa-Licata

Vibonese-Reggina

La classifica

Scafatese 23

Siracusa 23

Vibonese 23

Reggina 21

Sambiase 17

Castrum Favara 16

Paternò 16

Nuova Igea Virtus 15

Città di Sant’Agata 13

Locri 13

Enna 13

Nissa 12

Sancataldese 12

Licata 12

Pompei 11

Ragusa 9

Acireale 8

Akragas 7