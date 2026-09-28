I tirrenici conquistano i primi tre punti tra le mura amiche grazie alla rete di Franchi e confermano un avvio di stagione da incorniciare. Il tecnico applaude la prova di forza dei suoi e la condizione atletica della squadra

Arriva finalmente la prima gioia casalinga per il Praiatortora che, nella quinta giornata del campionato di Serie D, si impone di misura sul Gela al termine di una sfida intensa e combattuta. A decidere il match in favore della neopromossa calabrese è un calcio di rigore trasformato da Franchi nella ripresa, premio alla determinazione e all'atteggiamento propositivo mostrato dall'undici tirrenico.

Le parole di Viscardi

Soddisfatto e lucido a fine gara il tecnico Salvatore Viscardi, che ha sottolineato la crescita tattica e caratteriale dei suoi ragazzi: «È stata una partita complicata, come tutte quelle affrontate finora, ma siamo stati bravi nella gestione della palla e nell'occupazione degli spazi per mettere in difficoltà il Gela. Nel primo tempo abbiamo costruito tre occasioni nitide in cui potevamo essere più cattivi sotto porta, ed è un aspetto su cui lavoreremo. Nella ripresa siamo rientrati in campo con lo stesso piglio visto contro il Siracusa: il rigore nasce proprio da questo nostro desiderio di fare la partita».

Un successo che non porta solo tre punti fondamentali per la classifica, ma regala anche grande entusiasmo per il proseguimento del torneo: «Siamo felici per questo successo casalingo che finalmente è arrivato e che ci infonde grande fiducia e consapevolezza per il futuro. Ci tengo a fare i complimenti al mio staff per la splendida tenuta fisica e atletica dimostrata dai ragazzi lungo tutti i novanta minuti.»

Con questa vittoria il Praiatortora conferma l'ottimo impatto con la quarta serie, dimostrando di potersela giocare a viso aperto e con idee chiare contro qualsiasi avversario.