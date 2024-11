I lupi del Pollino in campo già domani. Domenica impegno fuori casa anche per Vibonese e Locri. Tra le mura amiche invece Lamezia, Gioiese e San Luca. Rinviata Acireale-LFA Reggio Calabria

È in programma per domani, sabato 16 settembre, e domenica la seconda giornata del campionato di Serie D. Nel girone I, quello delle calabresi, domani si giocheranno due anticipi: Ragusa-Castrovillari ore 15 e Portici-Canicattì ore 16. Domenica, alle ore 15 il resto delle gare in calendario. Nel girone I, a 19 squadre, in questa giornata riposa il Trapani, mentre Acireale-La Fenice Amaranto è rinviata a data da destinarsi.

Programma e arbitri della seconda giornata

S.Agata-Vibonese (Aloise di Lodi),

FC Lamezia Terme-Nuova Igea Virtus (Recchia di Brindisi),

Gioiese-Akragas (Coppola di Castellammare di Stabia),

Licata-Afragolese (Molinaro di Lamezia Terme),

Portici-Canicatti (Boccuzzo di Reggio Calabria),

Ragusa-Castrovillari (Martini di Valdarno),

San Luca-Sancataldese (Schifone di Taranto),

Siracusa-Locri (Petrov di Roma 1)