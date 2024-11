Il Rende si avvicina alla vetta, la Palmese fa suo il derby contro il Roccella mentre il Castrovillari raccoglie un buon pari contro l’Aversa. Rinviata la sfida tra Sersale e Gela

Nel giorno in cui tutti i riflettori erano puntati su Cava de’ Tirreni per lo scontro al vertice tra la Cavese e l’Igea, vinto dai padroni di casa, il Rende ne approfitta per accorciare sulla capolista assestando un colpo a domicilio sul campo della Frattese che vale oro colato. Due volte avanti e due volte raggiunti i nerostellati definitivamente sorpassati dal timbro di Ferriera che fa gioire i silani, ora a -4 dalla vetta. Sale anche la Palmese che fa suo il derby di Calabria contro il Roccella. Bonadio spezza gli equilibri, Laaribi li ristabilisce, ma è Dorato a mettere il punto esclamativo con il gol che manda al tappeto la sua ex squadra regalando tre punti di platino ai Dal Torrione boys. Vince la paura di perdere, invece, tra Castrovillari ed Aversa. Match chiuso in parità con un botta e risposta che non fa male e nessuno. Rinviata la sfida tra Sersale e Gela.

Alessio Bompasso