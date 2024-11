Fantastica Vibonese che in 10 batte il Gela e si porta a -4 dal Troina battuto in casa dalla Gelbison

Avanti così. Anche soffrendo. Anche con la nebbia che copre tutto. La Vibonese non molla. E sotto la pioggia ed una fitta foschia strappa tre punti pesantissimi contro il Gela. Pesantissimi perché in Sicilia, sul campo del Troina, la capolista perde ancora lasciando avvicinare pericolosamente i rossoblu di Nevio Orlandi. L’eroe di giornata è Silvestro che, nonostante l’inferirorita’ numerica, beffa tutti sul gong. Piange il Gela. Piange soprattutto il Troina, punito dalla Gelbison, ora distante solo 4 lunghezze. La rincorsa della Vibonese continua.





Sugli altri campi importante successo in chiave salvezza per Palmese (2-1 contro il Paceco) e Roccella (1-0 contro l’Acireale).Pareggia l’Isola Capo Rizzuto (1-1 ad Eboli). Perde la Cittanovese, battuta a Messina per 3-0.