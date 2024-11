Domani il verdetto del tribunale amministrativo che potrebbe riammettere la Vibonese in Serie C. Intanto in pre-allarme Ferraro per la panchina amaranto. Primo punto per l'Isola Capo Rizzuto

Nel giorno in cui l’Isola Capo Rizzuto conquista il suo primo punto in Serie D, bloccando il Palazzolo sull’1-1, un altro stop clamoroso ad una corazzata del torneo lo impone la Cittanovese. La squadra della piana interrompe la marcia della capolista Ercolanese pareggiando su rigore una partita che i campani sentivano già in tasca.

Serie D, Giampà vicino all'esonero?

Sorride mister Zito, piange il collega Mimmo Giampà, allenatore del Roccella. La formazione amaranto non riesca ad arginare la spinta del Troina, in gol con Diop al 15’, e per l’ex fantasista del Catanzaro l’esperienza in panchina potrebbe essere già finita. In pre-allarme Francesco Ferraro avvistato in tribuna.

Serie D, Vibonese in attesa del Tar

Un occhio al campo, l’altro al Tar. In attesa della decisione del tribunale amministrativo, che potrebbe riammettere la Vibonese in Serie C, la squadra rossoblu inanella il secondo risultato utile di fila portando via da Acireale un punto. Ancora in gol Allegretti. Segno X anche per la Palmese che sul campo del Portici spreca il doppio vantaggio maturato nel corso del primo tempo.