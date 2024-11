Riflettori puntati sul derby tutto calabrese tra Roccella e Palmese ma il match clou si gioca al “Luigi Razza” di Vibo. Per la Vibonese c’è l’Ercolanese

Terza partita in sette giorni. La Serie D non si ferma mai. Non lo fa, soprattutto, la Vibonese che scenderà in campo per la quinta volta negli ultimi quindici giorni. Gelbison, Paceco, Messina e Roccella. Le squadre messe dietro le spalle. 10 i punti messi in tasca. E domenica al Luigi Razza arriva l’Ercolanese reduce dal kappao al vertice contro il Troina di mercoledì e dallo stop tutto calabrese di Cttanova, prima e Roccella, poi. Roccella che al “Ninetto Muscolo” ospiterà una Palmese arrabbiatissima dopo la sconfitta con l’Acireale che domenica accoglierà sul proprio campo il fanalino di coda Isola Capo Rizzuto. Chiude il quadro la gara casalinga della Cittanovese. Al Santa Maria sbarca un Paceco in caduta libera.