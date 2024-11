Il Rende continua la corsa verso i play off. Insegue la Palmese ormai inarrestabile. Il Castrovillari si aggiudica il derby contro il Roccella. Il Sersale torna con un punto da Pomigliano (In basso, risultati e classifica)

Serviva una vittoria e così è stato. Il Rende si impone per 2-1 ad Aversa e blinda l’obiettivo play-off. La squadra di Trocini approfitta così anche dei risultati delle dirette concorrenti: il pareggio della Cavese contro il Gragnano e la sconfitta a sorpresa dell’Igea Virtus contro la Turris. Il secondo posto ora dista solo quattro lunghezze.

Protagonisti assoluti di giornata Actis Goretta e Vivaqua, fresco di rientro dopo la squalifica. E’ proprio lui a trasformare i due rigori che portano in vantaggio la squadra nella ripresa. A otto minuti dalla fine il gol dei padroni di casa potrebbe riaprire il match ma il Rende tiene bene e chiude definitivamente i giochi.

Il derby. A sorpresa, il derby tra Castrovillari e Roccella se lo aggiudica proprio la squadra del pollino guidata da Gaetano Di Maria. La giusta risposta per scrollarsi di dosso il fantasma Eccellenza sempre più vicino. Per i rossoneri è la seconda vittoria stagionale in casa.

La Palmese ci crede. Inarrestabile invece la Palmese che espugna il campo della Sancataldese. Per i neroverdi si tratta della quarta vittoria esterna nelle ultime cinque gare, allungando la serie positiva e continuando a sognare i play off.

Torna con un punto il Sersale, che a poco o nulla serve ai fini della classifica. Una vera battaglia in trasferta contro il Pomigliano, formazione che viaggia tranquilla verso la salvezza. Occasione sprecata invece dai giallorossi.

RISULTATI 26° giornata

AVERSA NORMANNA- RENDE 1-2

POMIGLIANO-SERSALE 2-2

CASTROVILLARI-ROCCELLA 2-1

GELA-FRATTESE 0-1

GRAGNANO-CAVESE 1-1

DUE TORRI-SARNESE 0-3

SANCATALDESE-PALMESE 0-2

SICULA LEONZIO-GLADIATOR 2-0

TURRIS-IGEA VIRTUS 4-1

CLASSIFICA

Sicula Leonzio 58; Igea Virtus, Cavese 51; Rende 47; Turris, Palmese 46; Gela 44; Frattese 40; Gladiator 36; Pomigliano, Sancataldese 35; Gragnano 33; Aversa Normanna 28; Roccella 24; Sarnese 22; Castrovillari 21; Sersale 9; (Due Torri squadra ritirata)

Maria Chiara Sigillò