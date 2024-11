Nella tredicesima giornata del massimo torneo dilettantistico, il Rende ritrova vittoria e sorriso. Una rete in extremis riaccende le speranze dei calabresi. Altra battuta di arresto, invece per la Palmese, ora più che mai smarrita

Tre sconfitte consecutive avevano quasi fatto perdere le speranze al Rende, che nella tredicesima giornata ritorna al successo grazie ad una rete in extremis di Goretta.

Al Lorenzon, contro un caparbio Pomigliano, i cosentini soffrono, lottano ma reagiscono e portano a casa l’intera posta in palio.

Dopo essere passati in vantaggio con Viterritti, il Rende viene prontamente raggiunto dalla squadra ospite. Ma quasi allo scadere, una prodezza di Goretta regala la vittoria ai compagni.

Ritrova il sorriso anche il Roccella. Grazie a una rete di Brunetta rientra dalla trasferta di Sarno con tre punti fondamentali che ridanno fiducia ai fini della classifica alla squadra di Galati.

Un pari dal sapore amaro per il Castrovillari. Al Piccirillo la squadra di Viola si lascia scappare di mano una partita praticamente chiusa. Rimandata quindi la prima vittoria stagionale.

Un’altra battuta di arresto per la Palmese. Una buona reazione da parte dei ragazzi di Dal Torrione, vanificata sul finale. Al Lopresti passa il Due Torri.

Guarda il bicchiere mezzo pieno, invece, il Sersale. Quasi un’impresa per i calabresi che in casa riescono a fermare una delle corazzate del campionato. Finisce a reti inviolate contro la Frattese. Un punto che se non altro aiuta il morale.

Maria Chiara Sigillò