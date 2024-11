Il club silano ingaggia l’ex bomber del Sambiase. E’ il giocatore che mister Trocini cercava. Pensano in grande i tifosi della Gioiese dopo l’ingaggio dell'ex bomber della Vigor

RENDE (CS) - Il Rende non si ferma più. Dopo Zangaro il club biancorosso ufficializza un altro colpo importante di mercato. Si tratta di Nicola Mandarano attaccante classe ’82, che i tifosi calabresi ricorderanno con la maglia del Sambiase. Un giocatore fortemente voluto da mister Trocini pronto ad affidare al neo bomber biancorosso le chiavi dell’attacco silano. Definito anche l’ingaggio del giovane centrocampista Mario Muraca ex Paternò e Noto. Novità anche a Roccella dove insieme al gruppo ufficiale si stanno allenando i due portieri under Napolitano e Russo. Per il loro tesseramento si attende l’ok di mister Galati. Tutto fatto invece a Gioia Tauro per Mimmo Zampaglione, ormai a tutti gli effetti un giocatore della Gioiese. (ab)