Nella nona giornata i biancorossi fanno tre gol al Noto ed infilano la seconda vittoria di fila. L’Hinterreggio frena a Marcianise

RENDE (CS) – Il Rende ci ha preso gusto. Dopo il successo contro l’Orlandina della settimana scorsa, i biancorossi infilano il bis di successi, asfaltando in casa il Noto. Tre i gol dei silani al fanalino di coda del torneo. Frena, invece, l’Hinterreggio ko in trasferta sul campo del Marcianise. Il Roccella si conferma squadra da trasferta e conquista un buon punto sul campo dell’Akragas. Il Montalto non cambia marcia e anche con Altomare in panchina non riesce a smuovere la classifica. I biancoazzurri subiscono un poker dalla Frattese. Alza la testa, al contrario, la Gioiese che chiude 0-0 contro il Tiger Brolo.







Questo il quadro completo della 9^ giornata di Serie D:



Agropoli - Orlandina 6-0

Akragas - Roccella 1-1

Comp. Montalto - Frattese 2-4

Due Torri - Turris Neapolis 1-0

Leonfortese - Torrecuso 3-1

Nuova Gioiese - Tiger Brolo 0-0

P. Marcianise - Hinterreggio 3-2

Rende - Noto 3-0

Sorrento - Battipagliese 1-0