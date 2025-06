Non si ferma la lista di rinnovi in casa Sambiase dal momento che, dopo il prolungamento del portiere Alessio Giuliani, arriva anche quello di un altro perno della scorsa stagione, ovvero del difensore Gabriel Colombatti. leader del reparto difensivo e tra i protagonisti della splendida annata giallorossa in serie D, culminata con un posto play off nonostante l'etichetta di neopromossa.

Il rinnovo

Forte di testa, forte nei contrasti, utilissimo nella prima fase di costruzione e anche qualche goal pesante. Nonostante abbia da poco compiuto 35 anni, Colombatti ha la forza e la voglia di un ragazzino ma anche il carisma di un gigante. Nella stagione appena conclusa, inoltre, ha contribuito in maniera determinante alla solidità difensiva giallorossa, che ha chiuso come quarta miglior difesa del campionato, senza dimenticare che è stato il leader della stagione 2023/24 alla guida di quella che sarà la difesa meno battuta d'Europa. Una riconferma meritata, per uno dei pilastri di questa stagione da record. Colombatti vestirà dunque almeno per un altro anno la maglia giallorossa, e sarà il quarto consecutivo per lui che è divenuto ormai un pilastro inamovibile. Pedina fondamentale dunque per mister Tony Lio che potrà contare su una sicurezza in difesa.