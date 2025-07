Continua l'assestamento del Sambiase in vista della prossima stagione, nel campionato di Serie D. Il club giallorosso non si è ancora tuffato interamente nel mercato, o comunque lo sta facendo a riflettori spenti, anche perché si sta innanzitutto riorganizzando a livello dirigenziale.

Gennaro Porpora direttore tecnico

Dopo l'annuncio del tecnico Tony Lio e dopo la scelta del direttore sportivo ricaduta in Nicola Samele, la compagine del presidente Folino continua a colmare i tasselli mancanti nello staff dirigenziale annunciando un'altra figura, stavolta nelle vesti di direttore tecnico. Ufficiale anche per la prossima stagione infatti il ruolo affidato a Gennaro Porpora. Prima da calciatore, poi da dirigente, Gennaro Porpora ormai è un volto noto alla piazza sambiasina: parte attiva (al fianco di società, staff tecnico e giocatori) di queste ultime due grande stagioni, che hanno visto il Sambiase vincere campionato di Eccellenza e Supercoppa, e ben figurare nel campionato di Serie D appena concluso. Insomma, questo rinnovo rappresenta un ulteriore tassello nel progetto di continuità portato avanti dalla società, soprattutto a livello di gestione. Il gruppo dirigenziale dunque è praticamente lo stesso di un anno fa e, come si suol dire, squadra che vince non si cambia. A breve il club giallorosso opererà sul mercato, con alcune partenze importanti ma anche con colpi in canna che potrebbero sbloccarsi a breve.