15 punti su 20 conquistati tra le mura amiche: la squadra di mister Tony Lio è una schiacciasassi in casa, dove viaggia a punteggio pieno
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Nel gioco del calcio il fattore campo rappresenta l'elemento cardine su cui edificare una stagione da protagonisti. Se i blitz esterni regalano copertine e spessore alle ambizioni di alta classifica, è tra le mura amiche che si forgia la spina dorsale di una squadra in termini di continuità, autostima e mentalità vincente.
Con nove giornate di Serie D (Girone I) già mandate in archivio, i valori in campo iniziano a delinearsi in maniera marcata, e l'analisi dei rendimenti offre indicazioni chiare sullo stato di salute delle protagoniste.
Primato in classifica e ruolino di marcia
In questo scenario spicca con forza il cammino del Sambiase, ormai a tutti gli effetti una splendida realtà consolidata della quarta serie. I giallorossi stanno primeggiando nei quartieri altissimi della graduatoria, avendo già agganciato la vetta per ben due volte nel corso di questo avvio di stagione.
I 20 punti in classifica finora conquistati sono il frutto di un bilancio complessivo di alto livello: 6 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta.
Infallibili in casa: 5 vittorie su 5
Spulciando nel dettaglio le 6 affermazioni totali ottenute dai giallorossi, salta subito all'occhio un dato impressionante: ben 5 vittorie sono maturate sul terreno amico.
Davanti al proprio pubblico la formazione guidata da mister Tony Lio applica una legge cinica quanto inappellabile. Il rendimento interno parla di un percorso perfetto a punteggio pieno: 15 punti incassati su 15 disponibili, capaci di costituire ben tre quarti del bottino globale di squadra.
Questo il cammino perfetto dei giallorossi tra le mura amiche:
Sambiase-Gela 2-1
Sambiase-Modica 1-0
Sambiase-Vigor Lamezia 4-1
Sambiase-Trapani 1-0
Sambiase-Nissa 1-0
Cinque successi casalinghi consecutivi che trasformano il campo di casa in un fortino inespugnabile, base solida su cui il Sambiase intende continuare a sognare in grande.
Classifica punti in casa
Sambiase 15
Siracusa 13
Milazzo 12
Praiatortora 11
Reggina 10
Igea Virtus 10
Avola 10
Licata 10
Atl. Palermo 10
Gela 9
Vibonese 8
Vigor Lamezia 7
Castrum Favara 7
Nissa 6
Modica 6
Trapani 6
Ragusa 3
Nissa 1