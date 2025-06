Dopo le tante voci delle scorse settimane, il Sambiase ha sciolto tutte le riserve con l'annuncio del nuovo allenatore, mettendo così fine alla telenovela. Da circa due settimane c'era una corsa a due Corapi-Lio, con il primo che per un certo periodo sembrava favorito.

Tony Lio nuovo tecnico

Nella giornata di oggi invece la svolta definitiva con il club giallorosso che si è esposto, dopo il confronto con i vertici societari, e ha annunciato Tony Lio come nuovo tecnico per la prossima stagione in Serie D. Un nome che non ha bisogno di presentazioni per la piazza sambiasina: da calciatore, tre stagioni con la maglia giallorossa condite da goal, assist e giocate sopraffine. Classe 1974, inizia il percorso da allenatore nel 2018 alla guida della Promosport, nel campionato di Promozione, ottenendo risultati convincenti che gli valgono il salto alla Vigor Lamezia nella stagione 2020/21, come vice di Vargas.

L’anno successivo entra nello staff tecnico dell’FC Lamezia Terme in Serie D, sempre come allenatore in seconda. A stagione in corso, prende il posto dell’esonerato Erra, chiudendo il campionato con un bilancio positivo di 5 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Nel 2022/23 accetta la sfida della Paolana, ultima in classifica con appena 4 punti in 8 giornate, trascinandola, con una media punti impressionante, a una clamorosa, quanto insperata, salvezza diretta mai avvenuta prima nella storia dell'Eccellenza. Nelle ultime due stagioni, invece, ha allenato Isola Capo Rizzuto e San Luca in Eccellenza, con cui ha disputato la finale di Coppa Italia Regionale. Con l'ingaggio del nuovo tecnico, può partire il programma di mercato giallorosso.