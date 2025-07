Continua a prendere sempre più forma, giorno dopo giorno, la rosa 2025/26 del Sambiase per la prossima stagione del campionato di Serie D (girone I) e con il club giallorosso che non affronterà più con l'etichetta di neopromossa, bensì con la consapevolezza di aver centrato uno storico posto play off. La dirigenza sambiasina dunque è costantemente attiva per garantire a mister Tony Lio un organico completo già prima del raduno e della preparazione estiva.

Sambiase, doppio innesto

Quest'oggi altro doppio innesto da parte del club, di cui uno anticipato nei giorni scorsi dalla redazione sportiva di LaC News24. Non è una sorpresa dunque l'annuncio del portiere Cristian Lisi anticipato qualche giorno fa. L'estremo difensore è un classe 2005 italo-canadese, che nella scorsa stagione ha collezionato 29 presenze con il Soriano, tra campionato e coppa. Cresce calcisticamente nel settore giovanile del Toronto FC (in MLS) per poi progredire in seconda squadra. In seguito il suo arrivo in Italia, nella Primavera del Crotone. Nell'ultima stagione di Eccellenza è stato tra le più liete rivelazioni, con prestazioni molto spesso determinanti e per questo si sono guadagnate le attenzioni del Sambiase.

L'altro acquisto, invece, porta il nome di Luca Pagliuso, promettente classe 2007, che è invece cresciuto nella scuola calcio élite del Taverna Academy Montalto e lo scorso anno ha difeso i pali dell’Altomonte, nel campionato di Promozione. Sempre nell’annata appena conclusasi, il neo portiere giallorosso è stato selezionato nella Rappresentativa regionale Under 19 fino ad arrivare a disputare il Torneo delle Regioni, tenutosi in Sicilia. Under di rilievo per il club sambiasino, che si sta muovendo in maniera oculata.