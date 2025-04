Il Sambiase ritrova la vittoria dopo ben cinque turni di astinenza dai tre punti e nella trentaduesima giornata del campionato di Serie D (girone I) supera di misura il Licata per 1-0. La formazione giallorossa, dunque, nel match infrasettimanale, ritorna a fare bottino pieno e onorando nel miglior modo possibile l'ultima partita in casa della stagione.

La partita

Il match si apre sotto il segno dei padroni di casa che ci provano prima con Cataldi nei minuti iniziali e poi con Strumbo in mezzo all'area. Al ventesimo ancora Sambiase all'arrembaggio con Ferraro che conclude ma non trova lo specchio. Scorre così una prima frazione dove il Licata ha quantomeno limitato gli impeti giallorossi.

A inizio ripresa però la formazione di mister Morelli trova il vantaggio: Perri serve Caporello che viene però abbattuto in area dal portiere siciliani, per l'arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto ci va Umbaca che spiazza Rossi e fa 1-0. Al ventesimo i sambiasini hanno pure l'occasione di chiuderla dal momento che il neo-entrato Costanzo libera un gran diagonale che si infrange sul palo, a portiere battuto. Nei minuti finali il Licata cerca l'ultimo assalto con Mbaye, ma non basta. Sambiase già con la testa ai play off.

Il tabellino

SAMBIASE: Giuliani, Perri, Frasson S., Colombatti, Strumbo (34’ st V. Frasson), Umbaca (37’ st Solomon), Caporello, Piriz, Ferraro (29’ st Maitini), Cataldi (19’ st Costanzo), Carella (13’ st Zerbo). A disp. Grisendi, Andronache, Cozza, Tiveron All. Morelli

LICATA: Rossi (33’ st Tchokokam), Calaiò, Minacori, D’Antona, De Pace (44’ st Brumat), Maimone (35’ st Furina), Fravola, Lucchese (33’ st Marcellino), Semenzato, Mbaye, Tozaj (16’ st Saito). A disp. Caramanno, Macchia, Lo Iacono, Giannone. All. Romano

ARBITRO: Spera di Barletta (assistenti Tangaro di Molfetta e Di Muzio di Foggia)

MARCATORI: 4' st rig. Umbaca

NOTE: Angoli 3-4; Ammoniti: Rossi (L), Calaiò (L), Strumbo (S). Rec. 5’st