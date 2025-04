Il Sambiase termina ufficialmente il campionato di Serie D (girone I) con un pareggio sul campo del Paternò. I giallorossi, infatti, si congedano dalla stagione regolare nella trentatreesima e penultima giornata di campionato, dal momento che domenica prossima ovvero nell'ultimo impegno stagionale, i ragazzi di Morelli osserveranno il turno forzato di riposo. Pareggio a Paternò dunque che certifica anche la matematica (mancava solo quella) del quarto posto che significa play off esterno. A prescindere da questo, però, l'annata rimane incredibilmente positiva anche perché pochi avrebbero scommesso in un piazzamento così alto. Prova d'amore anche da parte dei tifosi che si sono presentati alla partita con uno striscione che recitava così: Al di là del risultato, per noi avete vinto il campionato. Giallorossi in vantaggio con Costanzo dopo diciassette minuti dall'inizio del primo tempo e che sembrava potesse bastare ma Greco, quattro minuti prima della fine, sigla il definitivo 1-1.

Soddisfatto Morelli

Un pari indolore e che non macchia la stagione, come affermato dallo stesso tecnico Claudio Morelli nella conferenza stampa post gara che parte innanzitutto dallo striscione dei tifosi: «Sono contento per la testimonianza d'affetto da parte dei nostri supporters poiché certifica ulteriormente il legame tra noi e i nostri tifosi i quali ci hanno affiancato in ogni campo. Devo dire che è stato un anno bellissimo e che ha visto crescere questa squadra e questo gruppo giorno dopo giorno. In campo c'erano tanti ragazzi vogliosi di fare bene e chiudere al meglio questa stagione e lo si è visto».

A vincere in casa Sambiase è la collettività dal momento che è l'unica squadra ad aver mandato in campo il maggior numero di giocatori: «Ho sempre creduto nel gruppo poiché per me è la cosa più importante che ci possa essere nel calcio. Sono contento di aver dato a tutti la possibilità di misurarsi in questa categoria, adesso vogliamo chiudere al meglio questa coda del campionato giocandoci il play off in casa della Scafatese e ì, perché no, magari regalandoci un'altra soddisfazione».