Il direttore sportivo giallorosso dopo il successo per 1-0 sul Licata: «All'inizio non tutti ci davano come pronti a questo campionato. Abbiamo ancora fame»

Il Sambiase ritrova la vittoria dopo ben cinque turni di astinenza. In occasione della trentaduesima giornata del campionato di Serie D (girone I) il club giallorosso batte di misura il Licata grazie a un gol di Umbaca su calcio di rigore, nella ripresa e mette sotto chiave il quarto posto, a conferma di una stagione strepitosa.

Parla il ds Mazzei

Dopo il successo nell'ultima partita casalinga della stagione, nella conferenza stampa post gara si è espresso il direttore sportivo Antonio Mazzei: «Diciamo che in questa annata ci sono stati più alti che bassi, inoltre è stata difficile ed estenuante. Siamo comunque contenti del percorso e siamo stati bravi a crearci uno status. Il Sambiase ha lavorato sotto tutti i punti di vista e oggi mi preme ringraziare tutti i collaboratori, dai social ai magazzinieri».



Una squadra ben delineata e strutturata: «Abbiamo creato un gruppo giovane e dinamico intorno alla squadra e che ha avuto fame e ambizione, dunque l'emblema della nostra stagione si può riassumere in questo. Il calciatore, spesso e volentieri, come vede fa e se dimostra dedizione allora è merito anche dello staff tecnico che ha inculcato al gruppo tale mentalità».

Non è ancora finita

Una sorta di sogno a occhi aperti per la neopromossa che ha dato filo da torcere a tutti e che, bisogna ricordarlo, è stata l'unica squadra a battere andata e ritorno la capolista Siracusa: «All'inizio non tutti ci davano come pronti a questo campionato - continua Mazzei - e nessuno si sarebbe mai aspettato il quarto posto, ma non è finita qui. Dopo la fine della partita ci siamo chiusi mezz'oretta negli spogliatoi e ci siamo guardati in faccia per coordinare al meglio questo mesetto che rimane, perché io sono convinto che possiamo arrivare al 18 maggio, data della finale play off. Dal primo all'ultimo lavoreremo per dare ulteriori soddisfazioni perché abbiamo voglia e fame».