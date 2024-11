Non potevano sognare inizio migliore Sambiase e Locri. Al Razza i ragazzi di mister Morelli piegano la Vibonese grazie a un goal nel primo tempo di Ferraro e si aggiudicano i primo derby calabrese. Ancor più sorprendente il risultato del Locri. Decide il match un goal quasi allo scadere di Alessandro Ficara.

Perde in casa la Reggina di mister Pergolizzi: gli amaranto lottano e meriterebbero anche il pareggio ma vengono sconfitti di misura dalla solida Scafatese di Franco Fabiano. Il goal vittoria è del solito Ciro Foggia, glaciale dal dischetto dopo un fallo di Adejo su Aliperta. Cancella subito la sconfitta del D’Ippolito di Sambiase, invece, il Siracusa: gli azzurri dominano il derby siciliano contro il Ragusa, archiviando la pratica già nel primo tempo con i goal di Baldan e Candiano. 3-0 definitivo al 92’ con Falla.

Un ex Cosenza decide Acireale-Castrumfavara: i padroni di casa superano di misura la neonata società originatasi dall’unione di Pro Favara e Canicattì grazie al goal di Gianluigi Sueva. Bene anche l’Igea Virtus, che dopo la beffa finale contro la Reggina batte 2-1 in trasferta il Città di S.Agata.

Si riscatta, inoltre, il Pompei: 1-0 in extremis all’Akragas, unica squadra ferma a 0 punti. Pareggio a reti bianche, infine, tra Paternò e Nissa ed Enna e Sancataldese.

La top 3 di LaC News 24

Sul gradino più alto del podio merita di starci mister Umberto Scorrano: la vera sorpresa di questo inizio di stagione è il suo Locri. Due vittorie in altrettante partite, magnifica la seconda in rimonta a Licata. Quattro goal fatti, uno subito e la sensazione di una squadra unita e consapevole di ciò che deve fare in campo.

Secondo posto per l’ala sinistra del Siracusa Roberto Convitto. Non segna nel 3-0 al Ragusa ma semina costantemente il panico tra i difensori in maglia gialla.

Last but not least: sul gradino più basso del podio va Luca Ferraro. Il bomber del Sambiase lotta e sgomita tutta la partita e poi ha il merito di segnare il goal che decide il derby con la Vibonese.