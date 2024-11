Nonostante il torneo è appena alla 15esima giornata il derby mette in palio già 3 punti importanti per la permanenza in categoria

Nel quindicesimo turno di campionato, gara da “si salvi chi può” quella che vedrà protagoniste le calabresi San Luca e Castrovillari invischiate pericolosamente nei bassifondi della classifica. I reggini stanno vivendo una stagione martoriata, costretti a disputare le gare casalinghe in altre strutture (Locri, Palmi, Roccella, ecc) per l’indisponibilità del comunale “C.Alvaro”.

I problemi societari, soprattutto legati all’aspetto economico, oltre a quelli legati al settore tecnico, influiscono negativamente sulla gestione della stagione sportiva, continui sono i campanelli di allarme con pressanti appelli sia all’ente locale sia alle forze imprenditoriali della zona. Non potendo utilizzare l’impianto della città, da va sé che le spese raddoppiano, o quasi, dovendo considerare tutte le gare in trasferta. Spese non preventivate che aumentano il disagio economico rapportando l’impegno anche sulla squadra juniores che, per forza di cose, è stata ritirata dal campionato di competenza.

Un’annata disagiata anche per il settore tecnico, anche Natale Iannì, subentrato a mister Baratto il 19 ottobre, ha preferito dimettersi. Dopo essersi seduto a un tavolo per chiedere dei rinforzi tecnici, a suo avviso, necessari, non avendo ricevuto rassicurazioni in merito, mister Iannì ha salutato la società che ora sta guardandosi in giro, sembra che la panchina possa essere affidata a Renato Mancini che, ad inizio settimana, osservava dalla tribuna, combinazione, per decidere se accettare l’offerta del Castrovillari. Per il San Luca solo quattro punti in classifica (in realtà sarebbero cinque senza la penalità assoggettata) e al secondo posto quale peggior difesa del campionato (ventiquattro reti subite) dietro sempre al Castrovillari.

Lo stesso Castrovillari non se la passa meglio ma almeno ora ha un allenatore in panchina. Infatti, da mercoledì Andrea Tricarico ha preso in mano le redini della squadra, pur se consapevole delle enormi difficoltà a cui dovrà far fronte. La società si è impegnata con mister Tricarico ad intervenire sostanzialmente sul mercato per aggregare elementi più esperti e adatti alla categoria. Il direttore sportivo Arcidiacono, ascoltando le caratteristiche richieste dal mister, è impegnato a trovare elementi adatti alla causa. Il Castrovillari, cosa che lo accomuna al prossimo avversario, ha subito la decurtazione di un punto in classifica, in classifica all’ultimo gradino con tre poveri punti, unica squadra del girone con zero nella casella delle vittorie (in totale quattro pareggi e otto sconfitte, con due turni di riposo osservati). Con trenta reti subite, la peggiore del girone, i rossoneri rendono meglio quando giocano lontano dal campo amico (tre pareggi e tre sconfitte).

La gara/spareggio tra San Luca e Castrovillari si disputerà al comunale di Roccella, una sorta di campo neutro, domani alle 15 il sig. Hamza El Amil (sez. Nichelino), coadiuvato dai sig. Lorenzo Savasta (sez. Alba-Bra) e William Alberto Greco (sez. Nichelino), darà lo start alle squadre per quella che sarà, probabilmente, la gara che determinerà i prossimi movimenti.